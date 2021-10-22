Сборная России лидирует на шахматной Олимпиаде среди спортсменов с нарушением зрения
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На греческом острове Родос проходит всемирная Олимпиаде IBCA по шахматам среди спортсменов с нарушением зрения. На турнире состоялись матчи четвёртого тура. В противостоянии первого и второго номеров рейтинга встретились команды России и Польши. Победу со счётом 4:0 одержали россияне, сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации.
С таким же счётом завершились матчи команд лидирующей группы: Украина победила Италию, а Индия — Швецию. Команда Сербии обыграла сборную Венгрии со счётом 2,5:1,5.
Сборная России по итогам четвёртого тура стала единоличным лидером, набрав 8 очков из 8 возможных. На 2 очка от лидера отстают Сербия, Польша, Украина и Индия. В пятом туре россияне встретятся с украинцами.
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