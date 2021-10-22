Матыцин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).



«Поздравляю Ангелину Мельникову с завоеванием золота чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье!

Ангелина подошла к турниру в блестящей форме, она с личным рекордом заняла первое место в квалификации, а в финале уверенно исполнила упражнения во всех видах программы многоборья. Поздравляю с успехом российской спортсменки её личных тренеров и тренерский штаб национальной команды, а также Федерацию спортивной гимнастики России. Желаю Ангелине Мельниковой и другим нашим гимнастам удачи в дальнейших соревнованиях на чемпионате мира», — цитирует Матыцина официальны сайт Минспорта России.

Ангелина Мельникова прервала победную серию США в женском личном многоборье на первенстве планеты. В 2010 году золото ЧМ в личном многоборье завоевала Алия Мустафина, после чего семь раз подряд побеждали американки: в 2011 году — Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год — Симона Байлз, в 2017 году — Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год — снова Байлз.



На Олимпиаде 2020 года в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.