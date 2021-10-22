Синхронистка Чигирёва: чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва рассказала о неловких моментах, которые случались в воде во время выступлений.

«Чего только не было! Друг другу залезали руками под купальники, рвали их, цеплялись друг за друга… Лямки сползали, волосы за крючок цеплялись. Но смущения никакого нет.

Не вижу в наших купальниках никакой эротики. Я с детства к этому всему привыкла, для меня это нормально. Я, например, не буду и в женской душевой прикрываться — мы в бассейне как дома. Бритье ног — вообще отдельная тема. Те, кто бреет, делают это за определённое время, потому что без волос теряется чувство высоты. Это может испортить техническую программу», — приводит слова Чигирёвой «Лента.ру».