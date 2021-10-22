Владимир Путин обратился к Ангелине Мельниковой, выигравшей ЧМ по спортивной гимнастике

Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Ангелину Мельникову, которая завоевала золото в личном многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«Уважаемая Ангелина Романовна!

Поздравляю Вас с триумфом на чемпионате мира в Японии.

Победа в финале личного многоборья – достойная награда за Ваше исключительное трудолюбие, выдержку и мастерство. Вы оправдали ожидания своих тренеров и наставников, коллег по сборной и болельщиков и по праву заняли высшую ступень пьедестала почёта.

Желаю Вам новых свершений и всего самого доброго», — отмечается в поздравлении на официальном сайте президента России.

Ангелина Мельникова оборвала победную серию США в женском личном многоборье на первенстве планеты. В 2010 году золото ЧМ в личном многоборье завоевала Алия Мустафина, после чего семь раз подряд побеждали американки: в 2011 году — Джордин Вибер, с 2013 по 2015 год — Симона Байлз, в 2017 году — Морган Хёрд, с 2018 по 2019 год — снова Байлз.

На Олимпиаде 2020 года в Токио Мельникова завоевала золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.