Чемпионка ОИ Влада Чигирёва ответила, что можно позволить себе на зарплату от федерации

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва ответила на вопрос, что можно позволить себе на зарплату от Федерации синхронного плавания России.

«Ну, на неё спокойно можно жить, если сидеть на базе, а тебя параллельно будут кормить и одевать. А когда вне спорта сталкиваешься с реальностью, видишь цены на тот же бензин, начинаешь задумываться.

Ты сидел в своём бассейне годами, а тут тебя выпустили в океан. А как здесь кормиться? Там-то сухофрукты на бортик выносили. Включается режим выживания, нужно искать себя. Нет такого, что мы заработали на целую жизнь вперёд и можем комфортно себя чувствовать», — приводит слова спортсменки «Лента.ру».

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26-летняя Влада Чигирёва — двукратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях (2016, 2020), 11-кратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.