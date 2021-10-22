Ирина Винер-Усманова назвала российскую гимнастку, которая из-за травмы снялась с ЧМ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что Ольга Карасёва получила травму и не выступит на чемпионате мира по художественной гимнастике. Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

«В составе команды есть одно изменение: получила травму Карасёва. В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом — Мария Толкачёва. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас — по два. Теперь команда состоит из пяти человек», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

В состав команды России в групповых упражнениях на чемпионат мира входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. В индивидуальном первенстве выступят сёстры Дина и Арина Аверины.