FIVB выступила с заявлением о казни волейболистки сборной Афганистана, которую обезглавили

Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала информацию, что члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) жестоко казнили Махджабин Хакими — члена молодёжной женской сборной Афганистана по волейболу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу FIVB.

«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджабин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине её смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей.

Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без какого-либо страха, предубеждения или запугивания. Спорт и ценности, которые он представляет, остаются основой здорового гражданского общества. FIVB продолжит упорно работать с другими спортивными организациями, правительствами и общественными объединениями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех, кто хочет заниматься любым видом спорта», — заявили в пресс-службе.