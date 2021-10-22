«Горжусь знакомством!» Губерниев поздравил гимнастку Мельникову с победой на ЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил россиянку Ангелину Мельникову с победой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Японии.

«Со всякими разными делами вовремя не поздравил Ангелину Мельникову!!! Наша гимнастка, олимпийская чемпионка, выиграла абсолютное первенство на чемпионате мира!!! И это великий спортивный подвиг!!! Ангелина — невероятная труженица и просто молодец!!! Горжусь знакомством!!!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда победу одержала Алия Мустафина.



На Олимпийских играх в Токио Мельникова завоевала золото в командном первенстве, а также бронзовые медали в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.