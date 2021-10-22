Ласицкене вошла в число номинанток на звание легкоатлетки года по версии World Athletics

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене вошла в число десяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году по версии Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics), сообщается в релизе организации.

Другими номинантками стали: Валари Оллман (метание диска, США), Жасмин Камачо-Куинн (бег на 100 м с барьерами, Пуэрто-Рико), Сифан Хассан (бег на длинные дистанции, Нидерланды), Фаит Кипьегон (бег на 1500 м, Кения), Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами, США), Шона Миллер-Уйбо (бег на 200 и 400 м, Багамские Острова), Атинг Му (бег на 400 и 800 м, США), Юлимар Рохас (тройной прыжок, Венесуэла) и Элейн Томпсон-Хера (бег на 100 и 200 м, Ямайка).

Голосование стартует на этой неделе и продлится до 6 ноября. Церемония вручения наград состоится в декабре.