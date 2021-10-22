Анатолий Карпов получит вакантный мандат в Государственную Думу от «Единой России»
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получит вакантный мандат в Государственную Думу от «Единой России», сообщается на сайте партии. Карпов избирался по федеральному списку (территориальная группа №9 — Курганская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ). Он получит мандат Ольги Баталиной, которая отказалась от него в связи с назначением первым заместителем министра труда.
70-летний Карпов был депутатом Государственной Думы VI и VII созывов, членом комитета по международным делам.
Ещё один вакантный мандат получит Юрий Петров. Ему достанется мандат Александра Авдеева, который был назначен врио губернатора Владимирской области.
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