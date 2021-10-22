Родственники волейболистки из Афганистана опровергли факт её убийства талибами

Родственники афганской волейболистки Махджабин Хакими опровергли информацию СМИ о том, что она была убита сторонниками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). 22 октября появилась информация, что спортсменку казнили, отрубив голову.
Они заявили, что спортсменка умерла ещё до прихода талибов к власти в Афганистане, то есть до 15 августа. В качестве доказательства они показали фотографию памятника на ее могиле.
«Она не была убита талибами в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа, её тело было найдено в ванной в доме жениха в Кабуле. Он утверждает, что она совершила самоубийство», — приводит сообщение семьи Хакими Аlt News.
После прихода к власти Талибана лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны. Остальные же продолжают жить в страхе — часть из них скрывается.
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