РУСАДА сообщило о дисквалификации пловца Палатова и тяжелоатлета Куршева

Российский пловец Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Палатова Александра на 2 года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 мая 2021 года», – говорится в заявлении пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

26-летний Палатов является чемпионом мира среди юниоров 2013 года на дистанции 200 метров брассом.

Также сообщается, что тяжелоатлет Алан Куршев дисквалифицирован на 6 лет за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 21 июня 2021 года.