Россия не будет претендовать на проведение «Финала четырёх» женского ЧЕ по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что Россия не будет претендовать на право проведения «Финала четырёх» женского чемпионата Европы по мини-футболу из-за сложностей в связи с эпидемиологической ситуацией.

Хозяином «Финала четырёх», который пройдёт в конце марта 2022 года, станет одна из стран, которые примут участие в борьбе за медали континентального первенства. Россия первой досрочно отобралась в квартет сильнейших, одержав две победы в группе 1.

«Мы рады досрочному выходу в «Финал четырёх». Очевидно, что идёт бурное развитие женского футзала в Европе – все команды прибавляют. Например, если раньше в матчах с голландками мы побеждали не задумываясь, то сейчас выиграли лишь со счётом 2:1. Надеюсь, что в решающей стадии сможем улучшить прошлый результат, когда завоевали бронзу. Но мы понимаем, кто будет нашими основными соперниками. Ещё раз поздравляю наших девушек и тренерский штаб с этим уверенным и досрочным выходом в «Финал четырёх».

Мы точно не будем претендовать на право проведения «Финала четырёх» в связи с непростой коронавирусной историей. Европейским командам сложнее приезжать в Россию, соблюдая все требования и правила. И мы не берём на себя риски. Проведение турнира намечено на март, а на эти сроки приходится пик заболеваемости. Лучше одной нашей команде выезжать в Европу, чем три остальные будут приезжать к нам. Так что приняли стратегическое решение не подавать заявку из-за ситуации в мире», — приводит слова Алиева «РИА Новости».