Россия не будет претендовать на проведение «Финала четырёх» женского ЧЕ по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что Россия не будет претендовать на право проведения «Финала четырёх» женского чемпионата Европы по мини-футболу из-за сложностей в связи с эпидемиологической ситуацией.
Хозяином «Финала четырёх», который пройдёт в конце марта 2022 года, станет одна из стран, которые примут участие в борьбе за медали континентального первенства. Россия первой досрочно отобралась в квартет сильнейших, одержав две победы в группе 1.
«Мы рады досрочному выходу в «Финал четырёх». Очевидно, что идёт бурное развитие женского футзала в Европе – все команды прибавляют. Например, если раньше в матчах с голландками мы побеждали не задумываясь, то сейчас выиграли лишь со счётом 2:1. Надеюсь, что в решающей стадии сможем улучшить прошлый результат, когда завоевали бронзу. Но мы понимаем, кто будет нашими основными соперниками. Ещё раз поздравляю наших девушек и тренерский штаб с этим уверенным и досрочным выходом в «Финал четырёх».
Мы точно не будем претендовать на право проведения «Финала четырёх» в связи с непростой коронавирусной историей. Европейским командам сложнее приезжать в Россию, соблюдая все требования и правила. И мы не берём на себя риски. Проведение турнира намечено на март, а на эти сроки приходится пик заболеваемости. Лучше одной нашей команде выезжать в Европу, чем три остальные будут приезжать к нам. Так что приняли стратегическое решение не подавать заявку из-за ситуации в мире», — приводит слова Алиева «РИА Новости».
- 23 октября 2021
-
09:35
-
09:21
-
00:24
- 22 октября 2021
-
23:32
-
21:59
-
20:53
-
20:35
-
20:15
-
18:29
-
18:19
-
17:41
-
16:24
-
14:42
-
13:50
-
12:59
-
11:59
-
11:26
-
11:00
-
10:25
-
10:21
-
10:15
-
09:54
-
09:51
-
09:29
-
08:43
-
07:58
-
07:51
-
07:39
-
00:21
- 21 октября 2021
-
22:19
-
20:11
-
20:00
-
19:51
-
19:11
-
18:47