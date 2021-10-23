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Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала вторую медаль на чемпионате мира

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала вторую медаль на чемпионате мира
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Россиянка Ангелина Мельникова завоевала вторую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Китакюсю (Япония). Мельникова стала бронзовым призёром в опорном прыжке.

Чемпионкой мира стала Ребека Андраде, получившая от судей 14,966 балла. Второе место заняла итальянка Азия Д'Амато с результатом 14,083 балла. Полусумма за два прыжка Мельниковой составила 13,966 балла.

Ранее на чемпионате мира в Японии Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье. Предыдущий успех российских гимнасток был датирован 2010 годом, когда победу праздновала Алия Мустафина.

Ранее в 2021 году Мельникова стала олимпийской чемпионкой в команде и двукратным бронзовым призёром Игр в Токио — в многоборье и в вольных упражнениях.

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