Семён Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в Пекине
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Россиянин Семён Елистратов завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м. Соревнования проходят в Пекине и являются тестовым турниром перед Олимпийским играми 2022 года.
Елистратов стал лучшим в финале А с результатом 2 минуты 18,285 секунды. Второе место занял Адиль Галиахметов из Казахстана, третье – китаец Ань Кай.
Ещё один россиянин Денис Айрапетян финишировал третьим в финале B – это 11-й результат в итоговом протоколе. Третий представитель России Владимир Балбеков выбыл из борьбы на стадии 1/4 финала.
Этапы Кубка мира являются олимпийскими квалификационными соревнованиями за право выступить на Играх-2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.
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