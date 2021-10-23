Семён Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 м на этапе КМ по шорт-треку в Пекине

Россиянин Семён Елистратов завоевал золотую медаль на первом этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м. Соревнования проходят в Пекине и являются тестовым турниром перед Олимпийским играми 2022 года.

Елистратов стал лучшим в финале А с результатом 2 минуты 18,285 секунды. Второе место занял Адиль Галиахметов из Казахстана, третье – китаец Ань Кай.

Ещё один россиянин Денис Айрапетян финишировал третьим в финале B – это 11-й результат в итоговом протоколе. Третий представитель России Владимир Балбеков выбыл из борьбы на стадии 1/4 финала.

Этапы Кубка мира являются олимпийскими квалификационными соревнованиями за право выступить на Играх-2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.