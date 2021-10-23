Призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике Киньонес застрелен в Эквадоре
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по лёгкой атлетике эквадорец Алекс Киньонес застрелен в родном городе Гуаякиле, где он проживал, сообщает El Nacional.
Убийство произошло вечером в пятницу, 22 октября. По словам очевидцев, Киньонес и его друг были застрелены неизвестными, приехавшими на автомобиле, в торговом районе портового города. Полиция проводит расследование инцидента.
32-летний Киньонес завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 200 метров, а на Панамериканских играх — 2019 эквадорец завоевал золото.
Эквадорец не смог участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио, так как был дисквалифицирован за пропуск планового допинг-контроля. Он пытался обжаловать это решение, но санкция была оставлена в силе.
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