Призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике Киньонес застрелен в Эквадоре

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по лёгкой атлетике эквадорец Алекс Киньонес застрелен в родном городе Гуаякиле, где он проживал, сообщает El Nacional.



Убийство произошло вечером в пятницу, 22 октября. По словам очевидцев, Киньонес и его друг были застрелены неизвестными, приехавшими на автомобиле, в торговом районе портового города. Полиция проводит расследование инцидента.

32-летний Киньонес завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 200 метров, а на Панамериканских играх — 2019 эквадорец завоевал золото.

Эквадорец не смог участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио, так как был дисквалифицирован за пропуск планового допинг-контроля. Он пытался обжаловать это решение, но санкция была оставлена в силе.