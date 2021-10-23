Гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзу ЧМ в упражнении на кольцах

Российский гимнаст Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнении на кольцах на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Климентьев показал одинаковый результат по трудности и исполнению с итальянцем Сальваторе Мареска (по 14,833), и организаторы вручили две бронзовые награды.
Победу одержал китаец Лань Синю (15,200), серебряным призёром стал итальянец Марко Лодадио (14,866).
Для российских гимнастов мужчин это первая и единственная медаль чемпионата мира в Японии, так как в другие финалы на отдельных снарядах они не отобрались.
В соревнованиях женщин Ангелина Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. Завтра, 24 октября, она выступит ещё в двух финалах. Напомним, предыдущий успех российских гимнасток в многоборье был датирован 2010 годом, когда победу праздновала Алия Мустафина.
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