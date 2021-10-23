Родионенко: у Климентьева кольца — это пока единственный сильный снаряд

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко представила дебютанта национальной команды Григория Климентьева, который принёс стране единственную медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии в мужских соревнованиях. 20-летний Климентьев стал бронзовым призёром в упражнении на кольцах.
«Григорий Климентьев — это наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина, мальчик очень перспективный. Но у него пока это единственный сильный снаряд. Для него эта бронза чемпионата мира является безусловным успехом. Чемпионат мира в Японии стал для Климентьева первым крупным международным турниром в карьере, и сразу такое достижение», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Напомним, в соревнованиях женщин Ангелина Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. Завтра, 24 октября, она выступит ещё в двух финалах.
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