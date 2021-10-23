В MLB новый скандал. Фанаты заметили, как игроки «Хьюстона» подают тайные знаки

Фанаты бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс» заметили, как во время пятого матча полуфинальной серии MLB с «Хьюстон Астрос» игроки соперника подают партнёрам тайные знаки, оповещая о том, как будет выполнен бросок.
В частности, в телеэфире был отчётливо слышен свист, раздавшийся прямо перед одним из бросков «Бостона». Болельщики активно распространяют этот эпизод в соцсетях и используют хэштег #WhistleGate. Однако менеджер «Ред Сокс» Алекс Кора после игры заявил, что ничего об этом не слышал, и лишь отметил высокий уровень соперника.
«Хьюстон» попадает в скандал уже не в первый раз. В 2017 году их игроки стучали по мусорным бакам и издавали другие звуки для передачи сигналов. За это клуб после долго расследования наказали штрафом в размере $ 5 млн, отстранили на год генерального менеджера и менеджера.
«Хьюстон» выиграл пятый, а затем и шестой матчи серии, пробившись в финал.
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