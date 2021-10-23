«Просто не бойцы». Родионенко – о выступлении гимнастов из сборной России на ЧМ в Японии

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко жёстко высказалась о выступлении Владислава Поляшова и Никиты Игнатьева на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Игнатьев занял 17-е место в индивидуальном многоборье, Поляшов не преодолел квалификацию в упражнениях на коне и на брусьях.
«У нас здесь выступали три молодых мальчика – Климентьев, Якубов, Найдин. За этими мальчиками будущее, у нас есть хорошее подрастающее поколение. А Поляшов совсем сдулся, и Игнатьев. Для них это, очевидно, был последний международный старт, потому что они ничего не могли сделать. Они чемпионы по тренировкам. А когда они выходят на помост, они всё теряют. Это просто не бойцы. Нужно иметь характер для того, чтобы выходить и бороться», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».
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