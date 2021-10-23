Войнова и Шмелёва стали призёрами чемпионата мира по велоспорту на треке

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва стали призёрами чемпионате мира по велоспорту на треке, проходящем в Рубе (Франция). В гонке на время на дистанции 500 метров Войнова стала второй, тогда как Шмелёва показала третье время.



Золотую медаль завоевала представительница Германии Лея Софи Фридрих. Ещё одна россиянка Яна Тыщенко стала шестой.

Чемпионат мира по велоспорту на треке. Руб.

Гонка на время. 500 м.



1. Лея Софи Фридрих (Германия)

2. Анастасия Войнова (Россия)

3. Дарья Шмелёва (Россия)

…

6. Яна Тыщенко (Россия).

Чемпионат мира по велоспорту завершится в воскресенье, 24 октября.