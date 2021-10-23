Елистратов — после победы на этапе КМ: после падения подумал «боже, нужно снова бежать»

Россиянин Семён Елистратов поделился эмоциями после завоевания золотой медали на первом этапе Кубка мира по шорт-треку на дистанции 1500 м. Соревнования проходят в Пекине и являются тестовым турниром перед Олимпийскими играми 2022 года.



«День был сумасшедший. Я очень доволен этой победой. После падения я подумал «боже мой, нужно снова бежать». Ноги очень устали, но та работа, которую проделал на тренировках, окупила себя», — цитирует Елистратова официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).



Напомним, ещё один россиянин Денис Айрапетян финишировал третьим в финале B – это 11-й результат в итоговом протоколе. Третий представитель России Владимир Балбеков выбыл из борьбы на стадии 1/4 финала.



Этапы Кубка мира являются олимпийскими квалификационными соревнованиями за право выступить на Играх-2022 в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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