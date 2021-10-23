Юлия Ефимова стала первой на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира в Катаре

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию, который проходит в Дохе (Катар). Ранее Ефимова первенствовала в Дохе на дистанциях 100 и 200 метров брассом.

Также сегодня, 23 октября россиянин Антон Чупков стал третьим на 200-метровке брассом.

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Доха, Катар

Женщины. Брасс. 50 м.

1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,11 секунды.

2. Фанни Леклюиз (Бельгия) – 30,48.

3. Бак Су Ён (Южная Корея) – 31,01.

Мужчины. Брасс. 200 м.

1.Дайя Сэто (Япония) – 2.03,8 секунды.

2.Арно Камминга (Нидерланды) – 2.02,05.

3.Антон Чупков (Россия) – 2.03,08.