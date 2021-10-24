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Ангелина Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на чемпионате мира в Китакюсю

Ангелина Мельникова стала седьмой в упражнениях на бревне на чемпионате мира в Китакюсю
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Российские гимнастки не сумели завоевать медали чемпионата мира в Китакюсю (Япония) в упражнениях на бревне. Россию в состязаниях представляли действующая абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова и Яна Ворона. Обе спортсменки упали со снаряда и заняли седьмое и девятое место соответственно. Результат Мельниковой – 12,400 балла, Вороны – 11,833.

Золотую медаль на бревне завоевала японка Урара Асикава с результатом 14,100. Второе место заняла немка Паулина Шефер (13,800), третье — ещё одна японская гимнастка Маи Мураками (13,733).

Ранее на чемпионате мира в Японии Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и бронзу в опорном прыжке. Предыдущий успех российских гимнасток в многоборье был датирован 2010 годом, когда победу праздновала Алия Мустафина.

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