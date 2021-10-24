Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«С золотым отливом». Гимнастка Мельникова опубликовала фото с серебряной медалью ЧМ

«С золотым отливом». Гимнастка Мельникова опубликовала фото с серебряной медалью ЧМ
Комментарии

Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, россиянка Ангелина Мельникова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с завоёванной серебряной медалью в вольных упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«С золотым отливом», — подписала снимок Мельникова.

Фото: https://instagram.com/gelyamelnikova?utm_medium=copy_link

Напомним, после объявления результатов разгорелся судейский скандал. Мельникова стала второй с результатом 14,000 балла, победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.

Для 21-летней Мельниковой это третья награда нынешнего турнира. Также Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.

Новость по теме
Гимнастка Ангелина Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021