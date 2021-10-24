«С золотым отливом». Гимнастка Мельникова опубликовала фото с серебряной медалью ЧМ

Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, россиянка Ангелина Мельникова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с завоёванной серебряной медалью в вольных упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«С золотым отливом», — подписала снимок Мельникова.

Фото: https://instagram.com/gelyamelnikova?utm_medium=copy_link

Напомним, после объявления результатов разгорелся судейский скандал. Мельникова стала второй с результатом 14,000 балла, победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.

Для 21-летней Мельниковой это третья награда нынешнего турнира. Также Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.