«С золотым отливом». Гимнастка Мельникова опубликовала фото с серебряной медалью ЧМ

Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, россиянка Ангелина Мельникова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фото с завоёванной серебряной медалью в вольных упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
«С золотым отливом», — подписала снимок Мельникова.
Фото: https://instagram.com/gelyamelnikova?utm_medium=copy_link
Напомним, после объявления результатов разгорелся судейский скандал. Мельникова стала второй с результатом 14,000 балла, победу одержала японка Маи Мураками (14,066). Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.
Для 21-летней Мельниковой это третья награда нынешнего турнира. Также Мельникова завоевала золото в индивидуальном многоборье и стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.
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