Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Яна Тыщенко и Сергей Ростовцев завоевали медали чемпионата мира по велотреку

Яна Тыщенко и Сергей Ростовцев завоевали медали чемпионата мира по велотреку
Комментарии

Российские велогонщики завоевали две бронзовые медали в заключительный день чемпионата мира по велоспорту на треке, который проходит в Рубе (Франция). Призёром в кейрине стала Яна Тыщенко. Победила немка Леа Софи Фридрих, серебро – у японки Мины Сато.

Для Тыщенко бронза в кейрине – вторая медаль на чемпионате мира – 2021 после серебра в командном спринте и первая в карьере личная на взрослых первенствах планеты.

Россиянин Сергей Ростовцев завоевал бронзу в гонке с выбыванием. Победил итальянец Элиа Вивиани.

Велотрек. Чемпионат мира. Рубе, Франция
Женщины. Кейрин

1. Леа Софи Фридрих (Германия).
2. Мина Сато (Япония).
3. Яна Тыщенко (Россия).

Мужчины. Гонка на выбывание

1. Элиа Вивиани (Италия).
2. Юри Лейтао (Португалия).
3. Сергей Ростовцев (Россия).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021