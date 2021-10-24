Яна Тыщенко и Сергей Ростовцев завоевали медали чемпионата мира по велотреку

Российские велогонщики завоевали две бронзовые медали в заключительный день чемпионата мира по велоспорту на треке, который проходит в Рубе (Франция). Призёром в кейрине стала Яна Тыщенко. Победила немка Леа Софи Фридрих, серебро – у японки Мины Сато.

Для Тыщенко бронза в кейрине – вторая медаль на чемпионате мира – 2021 после серебра в командном спринте и первая в карьере личная на взрослых первенствах планеты.

Россиянин Сергей Ростовцев завоевал бронзу в гонке с выбыванием. Победил итальянец Элиа Вивиани.



Велотрек. Чемпионат мира. Рубе, Франция

Женщины. Кейрин

1. Леа Софи Фридрих (Германия).

2. Мина Сато (Япония).

3. Яна Тыщенко (Россия).

Мужчины. Гонка на выбывание

1. Элиа Вивиани (Италия).

2. Юри Лейтао (Португалия).

3. Сергей Ростовцев (Россия).