Японская гимнастка Мураками расплакалась, получая золото ЧМ, отобранное у Мельниковой

Японка Маи Мураками расплакалась на пьедестале почёта чемпионата мира по спортивной гимнастике в Китакюсю (Япония). Мураками, для которой это были последние соревнования в карьере, получила золотую медаль по итогам соревнований в вольных упражнениях.

При определении победительницы не обошлось без судейского скандала. После выступления россиянки Ангелины Мельниковой лучшим результатом были её баллы (14,000). Мельникова уже начала праздновать победу, когда стало известно, что команда Японии подала протест на базу Мураками. Оценку Маи повысили на 0,1, благодаря чему японка опередила россиянку на 0,066 балла. Россия в ответ подала аналогичный протест, так как база Мельниковой также оказалась оценена ниже, чем заявленная спортсменкой. Однако российский протест не был принят к рассмотрению. Позже оказалось, что Ангелине не засчитали первый поворот.

Для 21-летней Мельниковой серебро стало третьей наградой на завершившемся чемпионате мира. Ранее Ангелина завоевала золото в индивидуальном многоборье и стала обладательницей бронзы в опорном прыжке.