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Владислава Уразова: этот старт оказался первым, в котором не получилось завоевать медаль

Владислава Уразова: этот старт оказался первым, в котором не получилось завоевать медаль
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Олимпийская чемпионка в команде 17-летняя россиянка Владислава Уразова подвела итоги выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Уразова дважды остановилась в шаге от пьедестала, став четвёртой в личном многоборье и в вольных упражнениях.

«Чемпионат мира подошёл к концу, не всё запланированное получилось… Этот старт оказался первым, в котором не получилось завоевать медаль. Большое спасибо за вашу поддержку, для меня она очень важна!

Также хочу поблагодарить тренеров, специалистов, врачей и массажистов, они всегда поддерживают нас и помогают! В наших достижениях есть частичка их сердца», — написала Уразова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Владиславы Уразовой в «Инстаграме».

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