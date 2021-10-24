Владислава Уразова: этот старт оказался первым, в котором не получилось завоевать медаль
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Олимпийская чемпионка в команде 17-летняя россиянка Владислава Уразова подвела итоги выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Уразова дважды остановилась в шаге от пьедестала, став четвёртой в личном многоборье и в вольных упражнениях.
«Чемпионат мира подошёл к концу, не всё запланированное получилось… Этот старт оказался первым, в котором не получилось завоевать медаль. Большое спасибо за вашу поддержку, для меня она очень важна!
Также хочу поблагодарить тренеров, специалистов, врачей и массажистов, они всегда поддерживают нас и помогают! В наших достижениях есть частичка их сердца», — написала Уразова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Владиславы Уразовой в «Инстаграме».
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