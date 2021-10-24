Японская гимнастка, отобравшая золото у Мельниковой после протеста, завершила карьеру

25-летняя японская гимнастка Маи Мураками после завоевания золотой медали домашнего чемпионата мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях объявила о завершении карьеры.

«Сегодня я завершаю карьеру. Только в самом конце я смогла ощутить этот волнительный момент – завоевать золото чемпионата мира. Было трудно, я была обеспокоена отсутствием тренировок и недовольна своей формой, но невероятная поддержка зрителей стала для меня огромным стимулом», — приводит слова Мураками Kyodo.

Напомним, что при определении победительницы в вольных упражнениях не обошлось без судейского скандала. После выступления россиянки Ангелины Мельниковой лучшим результатом были её баллы (14,000). Мельникова уже начала праздновать победу, когда стало известно, что команда Японии подала протест на базу Мураками. Оценку Маи повысили, благодаря чему японка опередила россиянку на 0,066 балла. Россия в ответ подала аналогичный протест, так как база Мельниковой также оказалась оценена ниже, чем заявленная спортсменкой. Однако российский протест не был принят к рассмотрению. Позже оказалось, что Ангелине не засчитали первый поворот.