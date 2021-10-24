Мураками: жаль Мельникову, но я рада, что мой результат был пересчитан

Японская гимнастка Маи Мураками подвела итог своего выступления на чемпионате мира – 2021.

В заключительном виде программы, вольных упражнениях, Мураками только после поданного протеста сумела опередить россиянку Ангелину Мельникову и завоевать золото. Второе в её карьере после 2017 года.

«Именно после моей первой золотой медали на чемпионате мира в 2017 году начался подъём в моей карьере, но после этого я никак не могла выиграть ещё одно золото. Также я стремилась получить хотя бы одну медаль на прошедшей Олимпиаде, а потом выиграть ещё одну, и я очень рада, что мне это удалось.

Мне жаль Ангелину Мельникову, но это соревнование по набранным очкам, и я рада, что мой результат был пересчитан», — приводит слова Мураками пресс-служба FIG.