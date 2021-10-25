Глава iNado Микаэль Аск: русские знают толк в запугивании

Глава Антидопингового агентства Дании (ADD) и Ассоциации национальных антидопинговых организаций (iNado) Микаэль Аск признался, что неоднократно испытывал давление со стороны России.
Аск публично критиковал Россию, которая в течение нескольких лет находится в центре большого допингового скандала, что, конечно же, не нравилось россиянам. В 2018 году посольство России в Дании публично высказывало недовольство Аску. Также, по словам Аска, он получал электронные письма от сотрудников российского посольства. Однако всё это не сказалось на позиции Аска. Он по-прежнему считает, что россияне недостаточно строго наказаны за систематическое мошенничество с допингом и последующее манипулирование данными.
«Русские знают толк в прямом и косвенном воздействии, а также в некоторой степени и в запугивании. Это то, что я испытал, не будучи особенно важной персоной в общей картине.
Что ж, это даёт опыт жизни под наблюдением со стороны российских властей, и может показаться неудобным, что они отслеживают что и как я говорю. Но я отношусь к этому спокойно. Говорю это, чтобы проиллюстрировать, как Россия работает в спортивной политике», — цитирует слова Аска Berlingske со ссылкой на Politiken.
В ближайшее время Аск перейдёт на работу в Международное агентство тестирования (ITA).
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