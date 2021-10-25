«Я разговаривала с судьями». Светлана Хоркина оценила выступление Мельниковой на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю. Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

«Можно поздравить и женскую сборную, и мужскую: медали у нас есть. Наконец закончился этот очень тяжёлый год. Удержать форму и хорошо выступить на двух таких международных стартах очень непросто — и физически, и морально. Кто-то из спортсменов справился, кто-то не очень.

Я очень рада за Гелю Мельникову, которая столько лет спустя вернула России золото в личном многоборье. Для меня это самые красивые и значимые соревнования в гимнастике, а Геля — молодец. Мне понравилось, как она выступала: уверенно, достойно. Я разговаривала с судьями — ни у кого не возникло сомнений, что Мельникова достойна золотой медали», — приводят слова Хоркиной «Известия».