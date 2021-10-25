«Я разговаривала с судьями». Светлана Хоркина оценила выступление Мельниковой на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала выступление Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Китакюсю. Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
«Можно поздравить и женскую сборную, и мужскую: медали у нас есть. Наконец закончился этот очень тяжёлый год. Удержать форму и хорошо выступить на двух таких международных стартах очень непросто — и физически, и морально. Кто-то из спортсменов справился, кто-то не очень.
Я очень рада за Гелю Мельникову, которая столько лет спустя вернула России золото в личном многоборье. Для меня это самые красивые и значимые соревнования в гимнастике, а Геля — молодец. Мне понравилось, как она выступала: уверенно, достойно. Я разговаривала с судьями — ни у кого не возникло сомнений, что Мельникова достойна золотой медали», — приводят слова Хоркиной «Известия».
- 25 октября 2021
-
08:08
-
00:24
- 24 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
22:09
-
20:01
-
19:39
-
19:26
-
19:04
-
18:23
-
18:08
-
16:26
-
16:07
-
15:52
-
15:40
-
15:26
-
14:07
-
13:45
-
12:52
-
12:23
-
11:31
-
00:42
- 23 октября 2021
-
21:02
-
20:57
-
20:21
-
19:36
-
19:22
-
18:27
-
16:22
-
15:53
-
15:41
-
14:18
-
13:56
-
13:14
-
12:51