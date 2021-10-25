Ангелина Мельникова рассказала, чего не хватало ей на ЧМ по спортивной гимнастике в Японии

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, чего ей не хватало на чемпионате мира, который прошёл в Китакюсю (Япония) на минувшей неделе. Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.

По словам спортсменки, ей не хватало флага и гимна России. Напомним, российские спортсмены в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишены выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Я не испытывала дискомфорта, но, конечно, флага не хватало. Не хватало очень и гимна, потому что после такой важной победы хотелось слышать гимн своей страны на пьедестале почёта», — приводит слова спортсменки ТАСС.