Ангелина Мельникова рассказала, чего не хватало ей на ЧМ по спортивной гимнастике в Японии
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, чего ей не хватало на чемпионате мира, который прошёл в Китакюсю (Япония) на минувшей неделе. Мельникова завоевала золото в личном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке.
По словам спортсменки, ей не хватало флага и гимна России. Напомним, российские спортсмены в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) лишены выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах.
«Я не испытывала дискомфорта, но, конечно, флага не хватало. Не хватало очень и гимна, потому что после такой важной победы хотелось слышать гимн своей страны на пьедестале почёта», — приводит слова спортсменки ТАСС.
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