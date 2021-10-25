Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сальников: пловцы уже привыкли выступать без зрителей

Сальников: пловцы уже привыкли выступать без зрителей
Комментарии

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал информацию о том, что чемпионат Европы в Казани пройдёт без зрителей.

«Жаль, конечно, что соревнования пройдут без зрителей, но такой опыт выступления у нас есть. В какой-то степени это стало привычным для нас. Понятно, что это не добавляет эмоциональной составляющей соревнованиям, но все понимают, почему принимаются такие решения, и воспринимают это адекватно. Мы ожидали подобной ситуации», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по плаванию пройдёт со 2 по 7 ноября. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за коронавируса.

Сборная России уже опубликовала состав, который будет выступать на турнире в Казани.

Новость по теме
Сборная Украины по плаванию отказалась участвовать в чемпионате Европы в России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021