Сальников: пловцы уже привыкли выступать без зрителей
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал информацию о том, что чемпионат Европы в Казани пройдёт без зрителей.
«Жаль, конечно, что соревнования пройдут без зрителей, но такой опыт выступления у нас есть. В какой-то степени это стало привычным для нас. Понятно, что это не добавляет эмоциональной составляющей соревнованиям, но все понимают, почему принимаются такие решения, и воспринимают это адекватно. Мы ожидали подобной ситуации», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Чемпионат Европы по плаванию пройдёт со 2 по 7 ноября. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за коронавируса.
Сборная России уже опубликовала состав, который будет выступать на турнире в Казани.
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