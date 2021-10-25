В МИД РФ оценили новость о волейболистке Афганистана. Сообщалось, что её обезглавили

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов прокомментировал информацию, что члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) жестоко казнили Махджабин Хакими — члена молодёжной женской сборной Афганистана по волейболу.

Ранее сообщалось, что члены «Талибана» обезглавили волейболистку сборной Афганистана, однако родственники спортсменки опровергли факт её убийства талибами, после чего журналист сообщил, что она покончила жизнь самоубийством.

«Вы знаете, я тоже видел это сообщение, и вот это ваше слово «якобы» — оно ключевое. И вообще, была ли обезглавлена, мне трудно комментировать. Столько много вбросов на этом пространстве, потому что определённый сегмент ваших коллег, мировых СМИ, работают на поставленную задачу, а не на факты.

Если помните, ещё месяц назад там были катастрофические прогнозы, которые не сбываются. Нет репрессий повсеместно в Афганистане. Да, я не говорю, что там идеально — далеко от идеала, но ещё раз хочу сказать, давайте не называть наши критерии идеала афганцам, у них свои критерии идеала. Это своя цивилизация, со своими культурными особенностями, которые не обязательно совпадают с нашими представлениями об этом», — цитирует Кабулова «РИА Новости Спорт».

