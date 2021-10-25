Глава ФСГР объяснил, почему в России не показали чемпионат мира по спортивной гимнастике

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, почему в стране не показали чемпионат мира по спортивной гимнастике.

«Мне жаль, что чемпионат мира не транслировался на российском телевидении, но для этого есть объективные причины. Я никого не оправдываю и никого не обвиняю, просто рассказываю, что из-за переносов только закончился предыдущий олимпийский цикл и, как я понимаю, телевидение просто не успело приобрести права. Мне очень жаль, что так получилось, я считаю, что гимнастика — это вид спорта, достойный того, чтобы его смотреть.

Они (телевизионные вещатели. — Прим. «Чемпионата») объективно не успели купить права, у них и на чемпионат мира по художественной гимнастике пока нет прав. Я этим не занимаюсь. Могу сказать по этому поводу только то, что «Матч ТВ», насколько я понимаю, не успел оформить договор с FIG и приобрести права на показ (чемпионата мира по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата»), хотя такое намерение у него есть», — приводит слова Титова ТАСС.