Глава ФСГР объяснил, почему в России не показали чемпионат мира по спортивной гимнастике

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG), глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, почему в стране не показали чемпионат мира по спортивной гимнастике.
«Мне жаль, что чемпионат мира не транслировался на российском телевидении, но для этого есть объективные причины. Я никого не оправдываю и никого не обвиняю, просто рассказываю, что из-за переносов только закончился предыдущий олимпийский цикл и, как я понимаю, телевидение просто не успело приобрести права. Мне очень жаль, что так получилось, я считаю, что гимнастика — это вид спорта, достойный того, чтобы его смотреть.
Они (телевизионные вещатели. — Прим. «Чемпионата») объективно не успели купить права, у них и на чемпионат мира по художественной гимнастике пока нет прав. Я этим не занимаюсь. Могу сказать по этому поводу только то, что «Матч ТВ», насколько я понимаю, не успел оформить договор с FIG и приобрести права на показ (чемпионата мира по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата»), хотя такое намерение у него есть», — приводит слова Титова ТАСС.
- 25 октября 2021
-
14:02
-
13:37
-
13:24
-
13:17
-
12:37
-
12:27
-
10:57
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:08
-
00:24
- 24 октября 2021
-
23:45
-
23:24
-
22:09
-
20:01
-
19:39
-
19:26
-
19:04
-
18:23
-
18:08
-
16:26
-
16:07
-
15:52
-
15:40
-
15:26
-
14:07
-
13:45
-
12:52
-
12:23
-
11:31
-
00:42
- 23 октября 2021
-
21:02
-
20:57
-
20:21