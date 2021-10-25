Никитина стала третьей на международных стартах по скелетону на трассе в Пекине

Российская скелетонистка Елена Никитина заняла третье место на первых международных стартах, которые проходят на олимпийской санно-бобслейной трассе в Пекине (Китай). По итогам двух заездов уроженка Москвы показала результат 2 минуты 6,42 секунды.

Первой стала скелетонистка из Германии Тина Херманн — 2 минуты 6,15 секунды. Второй результат у ещё одной немки, Ханны Найзе, которая прошла дистанцию за 2 минуты 6,19 секунды.

В соревнованиях у мужчин победу одержал немец Александр Гасснер (2.03,26). Вторым стал представитель Великобритании Маркус Уайатт (2.03,65), третье место занял германский скелетонист Аксель Юнгк (2.03,70). Лучший результат среди россиян показал Никита Трегубов, который стал пятым (2.03,94). Владислав Семёнов стал 12-м (2.05,01), Александр Третьяков — 18-м (2.06,49).