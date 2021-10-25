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Винер-Усманова — об отсутствии личного тренера Авериных на ЧМ: скандала не будет

Винер-Усманова — об отсутствии личного тренера Авериных на ЧМ: скандала не будет
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала тот факт, что на чемпионат мира в Японии не поедет Вера Шаталина — личный тренер Дины и Арины Авериных.

«Вера Николаевна по личным обстоятельствам не поехала на ЧМ», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

На вопрос, перейдут ли сестры Аверины к тренеру Юлии Барсуковой на постоянной основе, глава ВФХГ ответила: «Повторю, что Шаталина не поехала по личным обстоятельствам. Скандала не будет», — заявила Винер-Усманова.

Ранее стало известно, что именно Юлия Барсукова станет личным тренером Дины и Арины на время чемпионата мира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

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