Винер-Усманова — об отсутствии личного тренера Авериных на ЧМ: скандала не будет

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала тот факт, что на чемпионат мира в Японии не поедет Вера Шаталина — личный тренер Дины и Арины Авериных.



«Вера Николаевна по личным обстоятельствам не поехала на ЧМ», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».



На вопрос, перейдут ли сестры Аверины к тренеру Юлии Барсуковой на постоянной основе, глава ВФХГ ответила: «Повторю, что Шаталина не поехала по личным обстоятельствам. Скандала не будет», — заявила Винер-Усманова.



Ранее стало известно, что именно Юлия Барсукова станет личным тренером Дины и Арины на время чемпионата мира.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.