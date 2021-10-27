Чемпионат мира по художественной гимнастике, обруч и мяч. Соревнования начнутся в 13:15

С 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония) проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 27 октября, будут разыграны медали в упражнениях с обручем и с мячом. Финал в упражнениях с обручем начнётся в 13:15 мск, в упражнениях с мячом — в 14:00 мск.
Напомним, в состав сборной России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание соревнований
27 октября — обруч, мяч (квалификация и финал).
28 октября — лента, булавы (квалификация и финал).
29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).
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