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ЧМ по художественной гимнастике, групповое многоборье. Соревнования начнутся в 10:50

ЧМ по художественной гимнастике, групповое многоборье. Соревнования начнутся в 10:50
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С 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония) проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 29 октября, будут разыграны медали в групповом многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав). Финал начнётся в 10:50 мск.

Напомним, в состав национальной команды России на чемпионат мира в Китакюсю включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).

Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований

29 октября — групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав)
30 октября — личное многоборье.
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).

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