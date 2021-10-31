Чемпионат мира по художественной гимнастике, группы. Соревнования начнутся в 11:30
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С 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония) проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 31 октября, будут разыграны медали в группах (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав). Финалы начнутся в 11:30 мск.
Напомним, в состав национальной команды России на чемпионат мира в Китакюсю включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения). На Олимпиаде-2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебро, россиянки стали вторыми в командных соревнованиях.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира 2021 года. Китакюсю, Япония. Расписание оставшихся соревнований
31 октября — группы (5 мячей, 3 обруча / 2 пары булав).
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