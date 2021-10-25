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Чемпион Игр-2020 Белявский объяснил, почему не подошёл к Путину для фото

Чемпион Игр-2020 Белявский объяснил, почему не подошёл к Путину для фото
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях Давид Белявский объяснил, почему не сделал совместное фото с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече после Олимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016. Тогда Белявский стал серебряным призёром в командном многоборье и завоевал бронзу в упражнениях на брусьях.

«Ну, натура у меня такая. Такой я человек. Не знаю, как отвечать на этот вопрос. Не подошёл к президенту, потому что постеснялся. А после Токио-2020 уже нельзя было на личный телефон фотографироваться. Мы все телефоны и всё остальное оставили. Совместное фото с президентом, которое я выложил в соцсетях, было сделано не на личный телефон: я взял его с сайта», — приводит слова Белявского «Газета.Ru».

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