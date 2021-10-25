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Олимпийский чемпион Белявский оценил шансы сборной России напрямую попасть на ЧМ-2022

Олимпийский чемпион Белявский оценил шансы сборной России напрямую попасть на ЧМ-2022
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнаст Давид Белявский оценил шансы сборной России по футболу напрямую попасть на чемпионат мира – 2022, который пройдёт в Катаре.

«Я смотрю матчи сборной. Не всегда удаётся, правда, потому что, когда нахожусь в родном Екатеринбурге, то по местному времени матчи идут поздно. А так при новом тренере Валерии Карпине у нас пока хорошие результаты, и я рад этому.

Сможет ли команда сохранить первое место и выйти на чемпионат мира напрямую? Всё решит игра с Хорватией. До этого в Москве сыграли с ними 0:0. Сейчас посмотрим. На выезде, конечно, нашей сборной будет тяжелее. Там болельщики у Хорватии прямо очень хорошие», — приводит слова Белявского «Газета. Ru».

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