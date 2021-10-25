Серебряный призёр ОИ-1996 Батыршина: сёстры Аверины находятся в лучшей форме перед ЧМ

Серебряный призер Олимпийских игр-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Я очень рада, что Дина и Арина Аверины едут на чемпионат мира. Потому что после Олимпиады они собирались чуть ли не завершать карьеру, но Ирина Винер-Усманова сказала, что нельзя заканчивать на такой ноте, им надо возвращаться. И я очень рада за девочек. Они в великолепной форме — я видела их выступление в Москве перед чемпионатом мира. И то, как они выступили, — восторг! Кажется, они даже в лучшей форме, чем были перед Олимпиадой.



Огорчает только тот факт, что отсутствует на чемпионате мира Линой Ашрам. Очень бы хотелось посмотреть на это соперничество — даже не из-за того, что хочется взять реванш. Просто это было бы очень интересно. Но, тем не менее, соперниц все равно предостаточно. И если девочки справятся со своими нервами, всё будет замечательно. Как всегда нам говорят тренеры, самые главные соперницы — это мы сами.

Что касается групповых упражнений, у нас в составе две новенькие девочки. И, как говорят, они уже сработались с остальными. Они юные, но уже довольно опытные гимнастки. Смена поколений у нас всегда проходит плавно и спокойно. Возможно, мы немного понервничаем за девочек, потому что у них первый большой старт, и сразу — чемпионат мира. Но всё должно пройти хорошо.



Вряд ли сейчас кто-то что-то хочет доказать — например, что болгары заслуженно стали олимпийскими чемпионками, или что Россия должна взять реванш и выиграть. Надо просто выходить и делать свою работу, быть на три головы выше и не давать повода придираться. Могу точно сказать, что нашей группе морально будет посложнее выступать. Им нужно, к тому же, защищать титул чемпионок мира, это тоже груз ответственности. Но у нас есть дополнительный большой плюс: Ирина Александровна Винер-Усманова, насколько я знаю, летит на чемпионат мира. И это вселяет оптимизм. Она будет на месте событий, будет рядом. Естественно, она не имеет права вмешиваться в судейство, но её авторитет в мире гимнастики очень велик, и девочкам будет гораздо спокойнее выступать», — приводит слова Батыршиной Газета.Ru