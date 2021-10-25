Могучих ответила, поменялось ли её отношение к Ласицкене на фоне допинг-скандала в России

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинка Ярослава Могучих рассказала, как относится к россиянке Марии Ласицкене в частности и допинговому скандалу в России в целом.
«С Марией я познакомилась в 2018 году. Она была топовой спортсменкой, её все знали. Она выиграла 50 подряд соревнований. Потом у них произошла проблема, что им не дали даже нейтральный статус. Выступала только на внутренних соревнованиях. К их отстранению отношусь нейтрально. Я не живу в этой среде, я живу здесь, не знаю всех нюансов. Воздержусь. Всегда будет что-то перевёрнуто, если как-то выскажусь», — приводит слова Могучих «Обозреватель» со ссылкой на YouTube-канал «Бегущий банкир».
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
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