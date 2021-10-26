Польская волейболистка Скорупа призвала женщин к борьбе с сексизмом в спорте

Экс-капитан сборной Польши по волейболу Катаржина Скорупа жёстко высказалась о сексизме в спорте.

«Никто не воспринимает нас всерьёз. Мужской волейбол – совсем другое дело. К женскому относятся халатно. Когда парни чего-то хотят, они всегда это получают. Нам же всегда приходилось за что-то бороться.

Меня не убеждают доводы спонсоров о зрительской аудитории и так далее. Во-первых, в волейболе есть запас, позволяющий компенсировать диспропорции. Полякам, к примеру, нравится женский волейбол. Во-вторых, иногда нужно просто быть порядочными и справедливыми людьми. Как женщины и профессиональные волейболисты мы должны начать говорить об этом вслух, а не только в кулуарах, как сейчас. Это никому не нравится, но мало девушек выражают свою позицию публично. Хотелось бы знать, сколько мужчин на трибунах обратили внимание на эти суммы и сколько из них обеспокоены. Никаких изменений не будет, пока мы боимся, что нас сочтут «проблемными». Вопрос о равной оплате труда в командных видах спорта не нов.

Гендерные стереотипы и сексизм в спорте – обычное дело. Мистер X сыграл слабый матч? «Он играет как бабушка» или «Он играет как киска». Миссис X провела хорошую игру? «Она играет как мужчина» или «Она играет как женщина с яйцами». Я играю в волейбол как женщина и отлично справляюсь со своей работой!» — приводит слова Скорупы World of Volley.