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Ангелина Мельникова: что за потрясающий год для меня! Сезон просто взрывной

Ангелина Мельникова: что за потрясающий год для меня! Сезон просто взрывной
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова подвела итоги сезона-2021.

«Что за потрясающий год для меня! Сезон просто взрывной. За этот год я стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Итоги: чемпионат Европы — золото, два серебра и бронза; чемпионат мира — золото, серебро и бронза; Олимпийские игры — золото и две бронзы. Я сама пока что не нахожу слова, как описать мои эмоции.

Знаете, я всегда думала, что моя сила в одном, а она оказалась совсем в другом. Находишь там, где не ищешь. Хочется поблагодарить тренеров за работу и поддержку. Также нашего доктора и массажиста», — написала Мельникова в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ангелины Мельниковой.

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