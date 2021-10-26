Солдатова: мечты стать олимпийской чемпионкой никогда не было, выступала ради зрителей

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, в какой момент приняла решение завершить спортивную карьеру.
«Первое время после завершения, конечно, было непросто, до такой степени, что я специально старалась изолировать себя от гимнастики, потому что, смотря выступления, испытывала сильную ностальгию. Мне не хватало эмоций, что были на тренировках с Анной Вячеславовной Дьяченко и Ириной Александровной Винер, моими тренерами. Тех эмоций, которые я испытывала, выходя на соревновательный ковёр, и которыми заряжала зрителей.
Какое-то время это протекало достаточно остро. Но на протяжении всей взрослой карьеры говорила себе: «Саша, тренируйся и бери от гимнастики максимум, потому что это всё не вечно, это закончится и ты будешь скучать». То есть я заранее знала, что так будет, и не скрываю этого — да, я скучаю по гимнастике и да, буду скучать всегда. Это нормально, потому что гимнастика — очень яркий этап моей жизни. Но он не единственный — жизнь продолжается, и теперь я не зациклена на этом, у меня достаточно много других забот. Сейчас, глядя на выступления, уже даже не испытываю лёгкой грусти, только позитивные эмоции. Тем более что я всё равно тренируюсь и передаю свой опыт, так что гимнастика до конца от меня не ушла, просто приняла другой образ.
Не знаю, как это смотрелось со стороны, но это был абсолютно осознанный, взвешенный выбор. Я всегда выступала ради зрителей, ради эмоций, и мечты стать олимпийской чемпионкой никогда не было. Выступала не ради наград, но для удовольствия. Безумно любила выступать и тренироваться и считаю, что от спорта взяла максимум, какого-то чувства незавершённости нет.
Скажу это впервые, но мысли о завершении карьеры появились ещё в 2018 году, после чемпионата мира, потому что у меня не настолько крепкое здоровье, чтобы тренироваться по восемь-десять часов, и в тот момент ресурсы организма достаточно сильно истощились. А спустя год, осенью 2019-го, уже осознанно сделала выбор в пользу здоровья, поскольку каждый день шла на тренировку и понимала, что я это здоровье отдаю. Да, взамен получаю многое, но в какой-то момент сделала этот выбор. И надо сказать, что завершила карьеру очень вовремя, потому что очень сильно зависела от зрителей и отдавала всю себя им. Почти сразу после того как я ушла, начался локдаун, и все наши девушки выступали перед пустыми трибунами. Для меня это было бы очень сложно», — приводит слова Солдатовой «Матч ТВ».
- 26 октября 2021
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:14
-
12:06
-
10:48
-
09:30
-
09:23
-
08:47
-
08:10
-
02:33
-
00:33
- 25 октября 2021
-
23:42
-
20:43
-
20:08
-
18:23
-
18:15
-
17:14
-
14:32
-
14:02
-
13:37
-
13:24
-
13:17
-
12:37
-
12:27
-
10:57
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:08
-
00:24
- 24 октября 2021
-
23:45
-
23:24