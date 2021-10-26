Министр спорта РФ: путь санкций — это дорога в одну сторону, где проигрывает каждый

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил на открытии 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте.
«Недопустимо подвергать эрозии сложившуюся международную правовую систему борьбы с допингом через принятие национальных актов, которым придаётся экстерриториальный характер. Такой путь одностороннего навязывания собственных и притом неравных правил ведёт в тупик. Альтернативой такому подходу является развитие многосторонних межгосударственных институтов по борьбе с допингом в спорте. Прежде всего речь идёт о дальнейшем развитии наиболее авторитетной площадки в этой области – Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом, которая по праву является ведущей межгосударственной платформой борьбы за чистоту спорта.
Проблема применения допинга не имеет национальности и государственных границ. Необходимо перейти от языка ультиматумов и санкций к равноправному диалогу для рассмотрения любых вопросов. Путь санкций – это дорога в одну сторону, где проигрывает каждый и множество потерь несёт спорт! Мы убеждены, что такие ограничения по отношению к суверенным государствам недопустимы и невозможны как с правовой точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла. Благодаря согласованной работе представителей государств Конвенции удалось переориентировать подход – от репрессивного механизма к помощи и поддержке государств, испытывающих сложности в реализации положений Конвенции», — приводит слова Матыцина пресс-служба ведомства.
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