Ирина Винер-Усманова объявила, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова объявила, что чемпионат мира не покажут на российском телевидении. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По словам Винер-Усмановой, трансляций турнира не будет из-за того, что за них не заплатили.

«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — сказала она.

Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. В состав сборной России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).

Ранее сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ.