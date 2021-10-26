Ирина Винер-Усманова объявила, что ЧМ по художественной гимнастике не покажут в России
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова объявила, что чемпионат мира не покажут на российском телевидении. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
По словам Винер-Усмановой, трансляций турнира не будет из-за того, что за них не заплатили.
«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», — сказала она.
Турнир пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября. В состав сборной России на чемпионат мира включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва (групповые упражнения).
Ранее сборная Болгарии по художественной гимнастике снялась с групповых упражнений на ЧМ.
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